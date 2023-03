Von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg nach New York : „Der demokratische Prozess ist nötiger denn je“

Barbara Hillen ist derzeit in New York. Foto: Juri Küstenmacher

Sankt Augustin / New York Zwischen Vertreterinnen aus 45 Staaten: Die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg nimmt an der Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York teil.