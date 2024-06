Die Lyrikerin Uljana Wolf an der Bonner Uni Eine Pendlerin zwischen den Welten

„Spricht das Gedicht, wenn es in einer Sprache geschrieben ist, nur diese eine Sprache?“, fragt die diesjährige Thomas-Kling-Poetikdozentin Uljana Wolf an der Uni Bonn in ihrer aktuellen Lehrveranstaltung. „Spricht dieses Gedicht in nur dieser einen Sprache, auch wenn sie erfunden sein sollte?“, fährt sie fort. „Und wenn es in mehreren Sprachen geschrieben ist, spricht es dann in vielen? Oder auch nur in dieser einen – der des Gedichts?“