Weltglückstag am 20. März Die Schattierungen des Lebens

Kaum ein Zustand erscheint uns so erstrebenswert und gleichermaßen schwer zu fassen wie das Glück. Seit Jahrtausenden machen sich die Menschen Gedanken darüber, wie sie es erreichen (und behalten) können. So vermutete der chinesische Philosoph Lao Tse (wahrscheinlich im sechsten Jahrhundert vor Christus) das wahre Glück in der Untätigkeit. Klingt doch ganz nett, oder? Wenn der Mensch aufhöre, dem Glück oder anderen Zielen hinterherzulaufen, dann sei er glücklich.