Neues An-Institut der Uni Bonn Die Theologie sucht ihre Relevanz

Um die gesellschaftliche Relevanz der Theologie(n) soll es auch bei der Podiumsdiskussion gehen, die im Zentrum des Festaktes am Montag, 25. September, ab 14 Uhr im Festsaal der Uni Bonn steht. An der Gesprächsrunde mit dem englischen Titel „Crossing Borders: Living Theology in Europe and Beyond“ nehmen teil: der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Malta, Dr. Stefan Attard, der Systemtheologe Professor João Duque von der Portugiesischen Katholischen Uni in Braga, der Bioethiker und Theologe Professor Gusztáv Kovács vom Episcopal Theological College of Pécs (Ungarn) sowie Professorin Aušra Vasiliauskaitė von der Vytautas Magnus University in Kaunas (Litauen).