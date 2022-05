Uni und Uniklinik Bonn starten neues Hebammen-Studium : Duales Studium löst die Ausbildung ab

Bonn Der neue Studiengang „Hebammenwissenschaft“ beginnt im kommenden Wintersemester. Es gibt 35 Plätze, eine Bewerbung ist bis zum 29. Mai möglich.

Viele Frauen müssen derzeit jedoch lange nach einer Hebamme suchen. Denn auch in dem Bereich herrscht Fachkräftemangel. Die hohe Arbeitsbelastung der Berufsgruppe und zuweilen mangelnde Wertschätzung helfen nicht dabei, die Situation zu entspannen. Am Uniklinikum Bonn (UKB) und der Medizinischen Fakultät der Uni Bonn startet zum nächsten Wintersemester der erste duale Bachelor-Studiengang „Hebammenwissenschaft“ mit einer Regelstudienzeit von acht Semestern.

Bei einer Geburt wünschen sich viele Schwangere, in erster Linie durch eine Hebamme betreut zu werden. „Neben Hausgeburten gibt es deswegen neue Konzepte, wie den hebammengeleiteten Kreißsaal, der den Vorteil hat bietet, dass Ärztinnen und Ärzte für ein mögliches medizinisches Eingreifen in der Nähe sind“, so Professor Ulrich Gembruch, Leiter der Geburtshilfe am UKB. Das UKB ist nach eigener Mitteilung das einzige Uniklinikum mit diesem Konzept.