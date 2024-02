Zum erneuten Male wiedergewählt: Ein Glas Sekt mit den Antragstellern

Es waren bewegte neun Tage für die Universität Bonn. Erst wurde am Donnerstag, 25. Januar, ihr Rektor Professor Michael Hoch einstimmig für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Am Freitag der Woche drauf kamen dann zwei neue Bonner Antragsskizzen zur Spitzenförderung im Exzellenzwettbewerb der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Runde weiter (eine unter direkter Bonner Federführung, eine in Gemeinschaftsarbeit mit der Universität Köln). Der General-Anzeiger hat sich mit dem Rektor zum Gespräch über beides getroffen.