Zehnte DFG-Nachwuchsakademie in Bonn : Ein Sprungbrett für junge Radiologen

Bonn Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG richtet ihre zehnte Nachwuchsakademie zu Medizintechnik diesmal am Bonner Uniklinikum aus.

Künstliche Intelligenz in der Radiologie – wo findet man sie, und wie sieht hier vielleicht die Zukunft aus? Den Fragen gehen in dieser Woche 20 junge Wissenschaftler bei der zehnten Nachwuchsakademie am Uniklinikum Bonn der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) nach. Thema der diesjährigen Akademie, die jeweils an wechselnden Orten stattfindet und nun von der Hans-Riegel-Stiftung gefördert wird, ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Radiologie.