40 Jahre Commodore 64 Eine Tagung für den Kultcomputer

In der Abteilung Medienwissenschaft der Universität Bonn ist man dennoch überzeugt: Die Wirkungen des Kultgeräts auf die Popkultur, die technische Entwicklung und die Informatikdidaktik sind noch heute erkennbar. Eine international besetzte Tagung in englischer Sprache soll deshalb am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli, mit leichter Verzögerung nach dem runden Geburtstag der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Commodore 64 nachspüren. Ort des Geschehens: im Gebäude der Abteilung Medienwissenschaft, Lennéstraße 1 in Bonn, direkt gegenüber vom „Arithmeum”