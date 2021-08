Uni Bonn verbessert sich im Shanghai-Ranking : Hochschule liegt weltweit auf Platz 84

Bonn Grund zur Freude an der Uni Bonn: Die Hochschule verbessert sich im Ranking der Jiaotong-Universität in Schanghai international und behauptet im deutschen Vergleich Platz vier.

Wenn eine neue, namhafte Hochschulbewertung erscheint, gibt es an der Universität Bonn mit verlässlicher Regelmäßigkeit Grund zur Freude. So auch dieses Mal: Die Alma mater gehört laut dem gerade erschienenen Hochschulranking der chinesischen Jiaotong-Universität in Shanghai zu den vier besten Hochschulen in Deutschland, den besten 20 in der Europäischen Union und zu den 100 Top-Universitäten in der Welt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich Bonn um drei Plätze auf den 84. Platz weltweit verbessern.