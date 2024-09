Von Nanoplastik bis Hochsee-Ethik EU fördert Forschungsprojekte der Uni Bonn mit 10,5 Millionen Euro

Junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universität Bonn bringen auch 2024 Fördergelder der Europäischen Union in Millionenhöhe in die Stadt. Wie der von der EU-Kommission gegründete Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC) am Donnerstagmittag bekanntgab, werden in diesem Jahr gleich sieben Bonner Nachwuchstalente aus den Naturwissenschaften, der Ethik und den Wirtschaftswissenschaften bei ihren vielversprechenden Vorhaben in der Grundlagenforschung mit insgesamt rund 10,5 Millionen Euro unterstützt. Die Förderung erstreckt sich über fünf Jahre. Der ERC vergibt in allen 27 Mitgliedsstaaten und assoziierten Ländern (etwa auf dem Balkan oder in Israel) rund 300 dieser sogenannten „Grants“ im Jahr an Forschende in verschiedenen Stadien ihrer Karriere. Die Konkurrenz ist groß. Entsprechendes Prestige bringt eine solche Auszeichnung in der Wissenschafts-Community.