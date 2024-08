Schriftliches Urteil in der Causa Guérot Entlassen wegen unheilbaren Vertrauensbruchs

Mit zugespitzten Meinungen zur Corona-Seuche und zum Ukraine-Krieg war Ulrike Guérot – dabei stets mit dem virtuellen Kopfschmuck als Bonner Professorin – vor zwei Jahren ein hoch umstrittener Aufreger in in allen Massenmedien und der Fachwelt. Ende Oktober 2022 mahnte der Uni-Rektor sie dann öffentlich, „nicht wissenschaftlich belegbare Behauptungen zu unterlassen.“ Zu Ende März 2023 wurde sie dann aus dem Angestelltenverhältnis gekündigt und war ihren Job erst mal los. Begründung der Hochschule: Wissenschaftliches Fehlverhalten, nämlich Plagiate in Serie.