Studie zur Motivation im Job : Geld ist eine Voraussetzung, aber längst nicht alles

Bad Honnef Eine Studie der Internationalen Hochschule in Bad Honnef untersucht die Motivation im Beruf. Für viele Arbeitnehmer sind Wertschätzung und der Sinn ihrer Tätigkeit sehr wichtig.

Jahrzehntelang für das gleiche Unternehmen zu arbeiten, war früher nichts Außergewöhnliches. Mittlerweile hat sich der Trend umgekehrt, gerade die junge Generation wechselt regelmäßig Arbeitgeber und Wohnort, ist so flexibel wie keine Generation zuvor. In einer neuen Studie der IU (Internationale Hochschule, auch mit Standort in Bad Honnef) geht es nun darum, wie man Mitarbeiter langfristig an die Firma binden und wie man sie motivieren kann.