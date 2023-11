Gesundheitsprogramm „FrühstArt“ für Kinder Neues Angebot für Kinder mit Übergewicht

Bonn/Region · Mehr Bewegung und vom Coach unterstützte gesunde Ernährung: Das wissenschaftlich begleitete Programm „frühstArt“ geht in die Erprobungsphase – auch an drei Kliniken in Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis. Interessierte Familien können sich melden.

18.11.2023 , 18:00 Uhr

Im Bällebad: Viel Bewegung gehört zum neuen Angebot für Kinder mit Übergewicht (Symbolbild). Foto: Foto: dpa

Von Margit Warken-Dieke Redakteurin Hochschulen und Wissenschaft

