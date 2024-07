Gegen die gefährliche Bluterkrankheit Gentechnik soll Blutungen verhindern

Zwar wurde schon 1971 ein Verfahren zur Herstellung des fehlenden Gerinnungsfaktors aus menschlichem Blutplasma zunächst in den USA zugelassen. Die Patienten können sich das Präparat selbst spritzen. In der Vergangenheit kam es dabei aber wiederholt zur Ansteckung mit HI-Viren oder Hepatitis C durch verunreinigtes Plasma.