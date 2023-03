Psychische Erkrankungen Hier finden Angehörige in Bonn und der Region Hilfe

Zunächst einmal gebe sie den Betroffenen Raum, um zu berichten, wie es ihnen geht. „Viele von ihnen geraten in ein Hamsterrad. Sie versuchen, zu helfen, aber die Krankheit verschlimmert sich dadurch manchmal nur“, sagt Esch. Bei einer Depression könne es zum Beispiel die Symptomatik verstärken, wenn das Umfeld zu viele Aufgaben für die kranke Person übernimmt. „Hier in der LVR-Klinik wollen wir versuchen, die Angehörigen aus diesem Hamsterrad rauszuholen“, so Esch. Das geschehe in Einzelgesprächen mit den Angehörigen. Zudem bietet die LVR-Klinik regelmäßig Kurse zu den Themen Depression, Psychose, Bipolare Störung, Borderline-Störung und Stimmen hören an.