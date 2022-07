Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg : Kostenfreie Periodenprodukte reduzieren Stress im Uni-Alltag

Sankt Augustin Wenn Menstruierenden kostenfrei Periodenprodukte zur Verfügung gestellt werden, sinkt deren Stresslevel und die Bildungsgerechtigkeit steigt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Von den etwa 9500 Studierenden und etwa 1000 Beschäftigen der Hochschule füllten 965 Personen anonym den Fragebogen aus. 65 Prozent der Befragten gaben an, zu den Menstruierenden zu gehören. Eine große Mehrheit der Menstruierenden gab außerdem an, dass sie sich bereits in Situationen befanden, in denen sie nicht auf Menstruationsprodukte zugreifen konnten, obwohl sie sie benötigten. Obwohl jede Person anders mit dieser Stresssituation umgehe, werde sie doch von sehr vielen als belastend empfunden. Etwa 80 Prozent der Menstruierenden gaben an, dass sie es als unangenehm empfinden, andere Personen nach Tampons oder Binden zu fragen. Rund ein Viertel der Befragten gab an, wegen des Fehlens von Periodenartikeln nicht an Universitätsveranstaltungen teilgenommen oder diese früher abgebrochen zu haben.