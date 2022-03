Innovativer Studiengang am RheinAhrCampus : Wenn Medizin und Physik aufeinandertreffen

Remagen Um sich mit Röntgenapparaten und Strahlentherapie auszukennen, muss man kein Arzt sein: Die Hochschule Koblenz bietet an ihrem RheinAhrCampus die Ausbildung zum Medizinphysik-Experten an.

Wer bei Themen wie Strahlentheraphie und Röntgen an Krankenhaus denkt, liegt damit nicht falsch. Wer allerdings vermutet, dass dort nur Ärzte arbeiten, der schon. Seit einer neuen Vorschrift sind besonders Medizinphysikexperten, sogenannte MPEs, sehr gefragt, denn in jeder Praxis oder Krankenhausstation, auf der Strahlung zum Einsatz kommt, muss eine gesetzliche Mindestanzahl von MPEs beschäftigt sein. Die Ausbildung zum Medizinphysikexperten bieten derzeit deutschlandweit nur 14 Hochschulen an – eine davon ist die Hochschule Koblenz an ihrem Standort RheinAhrCampus in Remagen.