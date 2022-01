Wie die Hochschulen auf Omikron reagieren : In Präsenz trotz Platzmangel

Trotz Omikron bestehen Präsenzveranstaltungen teilweise fort

Wegen Omikron werden in den hiesigen Hochschulen vorerst keine Lockerungen, jedoch auch keine Verschärfungen beschlossen – auch, da das Ende der Vorlesungszeit naht. Uni-Sprecher Andreas Archut sagt zusammenfassend, dass Veranstaltungen gemischt in Präsenz-, Online- und hybriden Formen stattfinden. Die Bibliotheken sind unter 3 G-Bedingungen für Mitglieder und unter 2 G für Externe geöffnet. In der Alanus Hochschule gilt aktuell 3 G für das Betreten der Hochschule und 2 G für den Besuch von Ausstellungen und Aufführungen. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bleibt ebenfalls bei den bisherigen Regelungen. Dies bedeutet laut Bekanntmachung vom 7. Dezember jedoch, dass die meisten Lehrveranstaltungen vor Ort stattfinden; es gibt sogar einen in Präsenz durchzuführenden Mindestanteil. Es gilt ebenfalls 3 G. sus