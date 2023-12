Entwicklung von neuen Museumskonzepten Junior-Professorin will Umgang mit kolonialem Erbe verändern

Die Sammlungsgeschichte von Museen und die Rückgabe geraubter Kulturgüter in ihre Herkunftsländer ist in vielen westlichen Museen zu einer wichtigen kuratorischen Aufgabe geworden. Auch an der Universität Bonn mit ihren ausgedehnten Sammlungen in vielen Fachbereichen spielt das Thema eine Rolle, wie 2020 der schwierige Umgang mit zwei Bronze-Hähnen aus Benin zeigte.