Bonner Forschung an Virus-Infektionen und Alzheimer : Kaperfahrt mit blindem Passagier

Bonn Hängen Viruserkrankungen (wie Covid-19 oder Herpes) mit neurodegenerativen Erkrankungen (wie Alzheimer) zusammen? Die Bonner Zellbiologin Ina Vorberg untersucht das.

Darauf lassen zumindest Laborexperimente schließen, die die Bonner Zellbiologin Ina Vorberg vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) durchgeführt hat. Die Professorin will herausfinden, wie der Transport der schadhaften Proteine stattfindet, was für eine Rolle die Viren spielen – und ob man ihn sich vielleicht zu nutze machen kann.

Der Schlüssel scheint in den Liganden zu liegen, die als eine Art biochemischer Adressaufkleber bei der Kommunikation zwischen den Zellen fungieren. „Irgendwie müssen ja die fehlgefalteten Proteine von einer Zelle zur anderen gelangen“, erklärt Vorberg in einem Gespräch mit dem GA. Dies kann etwa durch direkten Zellkontakt geschehen oder mit Hilfe von Vesikeln.

„Diese winzigen Bläschen agieren im Prinzip wie Pakete, die Material aus einer Zelle heraus oder in eine andere hineinbringen können. In beiden Szenarien müssen Mem-branen in Kontakt treten und miteinander verschmelzen, und dies erleichtern die Liganden“, erklärt die Wissenschaftlerin.

Die Versuche zum Thema stehen noch ganz am Anfang

Auch bei der Behandlung von Tumorzellen setzen Forscher auf den Mechanismus der Liganden: Bereits jetzt werden Vesikel in der experimentellen molekularbiologischen Krebstherapie und der Präzisionsonkologie eingesetzt, um etwa radioaktive Stoffe gezielt in erkrankte Zellen einzubringen – unter anderem an der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin am Uniklinikum Bonn.