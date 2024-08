Renommierter Bonner Radioastronom Hohe Auszeichnung für Anton Zensus

Professor Anton Zensus, der scheidende Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) in Bonn, hat diese Methode maßgeblich mit verfeinert. Vor allem dafür verleiht die in Hamburg ansässige Astronomische Gesellschaft dem 66-Jährigen in diesen Tagen auf ihrer Jahrestagung in Köln die angesehene Karl-Schwarzschild-Medaille.