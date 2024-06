Neue Ambulanz: Uniklinik Bonn berät Patienten Wenn ein Medikament das andere schwächt

Was passiert, wenn ein Patient mit Vorhofflimmern einen Gerinnungshemmer und zusätzlich das pflanzliche Arzneimittel Johanniskraut (gegen Depressionen) nimmt? „Das könnte dazu führen, dass der Gerinnungshemmer so schnell abgebaut wird, dass der Patient ein höheres Risiko für einen Schlaganfall hätte“, erklärt Dr. Martin Coenen vom Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie am Uniklinikum Bonn (UKB).