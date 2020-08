Seltenes Buch, wieder in Bonn : Azos Werk und Kespers Beitrag

Bonn Die Universität Bonn wusste nicht einmal, dass ihr das fast 500 Jahre alte Buch „Summa Azonis“ (eine Auslegung des Römischen Rechts) geklaut worden war. Jetzt ist das Schätzchen wieder zuhause.

Kriminalistischer Spürsinn war gefragt

Bei der Rekonstruktion zeigte sich, dass die Bonner Universität womöglich der rechtmäßige Besitzer sein konnte. Ein Beweis allerdings war das noch nicht – zumal das Buch in Bonn gar nicht vermisst wurde: Es tauchte in keinem der aktuellen Bestandskataloge auf.

Klaute der Dieb noch weitere Bücher? Das kann niemand mehr sagen

Heutige Studenten sind womöglich weniger begeistert über die Rückkehr der Rarität. Das auf Latein verfasste Buch sei in seiner frühen Druckschrift und mit vielen Abkürzungen eine „harte Nuss“ und verlange einiges an Übung, erklärt Schermaier. In Zukunft wird das Institut, dessen Sammlung zum Römischen Recht als eine der besten in Europa gilt, jedenfalls besser aufpassen, dass es nicht noch einmal jemand zu vertieften Studien mitgehen lässt.