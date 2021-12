Auszeichnung für Moritz Schularick : Ein Leibniz-Preis geht an die Uni Bonn

Bonn Der wichtigste Forschungspreis der Bundesrepublik geht zum ersten Mal seit 2018 wieder an die Universität Bonn: Der Wirtschaftswissenschaftler Moritz Schularick erhält den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leipniz-Preis.

Die Auszeichnung ist mit bis zu 2,5 Millionen Euro pro Preisträger/in dotiert; der/die Geehrte darf das Geld über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren ganz nach eigener Vorstellung ohne großes förderbürokratisches Brimborium in seine Arbeiten investieren. Wegen der opulenten Preissumme gilt der Preis als die wichtigste wissenschaftliche Auszeichnung in Deutschland und wird oft als „der deutsche Nobelpreis“ bezeichnet. Bislang wurden insgesamt 388 Leibniz-Preise vergeben, die aktuellen Preise nicht mitgerechnet. Davon gingen laut DFG 123 in die Naturwissenschaften, 113 in die Lebenswissenschaften, 91 in die Geistes- und Sozialwissenschaften und 61 in die Ingenieurwissenschaften. Da Preis und Preisgeld in Ausnahmefällen geteilt werden können, gab des bislang insgesamt 415 Leibniz-Laureaten (353 Männer, 62 Frauen).