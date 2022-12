Bedeutendster Wissenschaftspreis Deutschlands : Leibnizpreis für Bonner Professorin Catharina Stroppel

Vergibt den Leibnizpreis: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), ansässig an der Kennedyallee in Bonn. Foto: DFG

Bonn Deutschlands bedeutendster Forschungspreis geht an die Mathematikerin Catharina Stroppel von der Universität Bonn. Dotiert ist der Preis mit 2,5 Millionen Euro.

Die Mathematikerin Professorin Catharina Stroppel von der Universität Bonn erhält den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis, den bedeutendsten Forschungspreis der Bundesrepublik. Dies gab die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Vormittag bekannt. Stroppel ist eine von zehn Geehrten des laufenden Jahres. Nach Angaben der Jury erhält sie den Preis „für ihre exzellenten Arbeiten in der Darstellungstheorie, insbesondere zum Thema Kategorifizierung“.

Stroppel wurde 1971 geboren und studierte zunächst Mathematik und Theologie an der Universität Freiburg, wo sie in Mathematik promovierte. Später forschte sie in Leicester, Aarhus und Glasgow. Seit 2008 ist sie Professorin für Mathematik an der Universität Bonn und seit 2019 Mitglied des Senats der Universität.