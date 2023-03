Lernräume für Studierende : Diese alternativen Lernorte gibt es zur Bonner Unibibliothek

Bonn Lernen in der „Bib“, der Universitäts- und Landesbibliothek der Universität Bonn, gehört zum Alltag vieler Studierenden in Bonn fest dazu. Wo man alternativ in Ruhe arbeiten kann.

Wer in Bonn studiert, kennt das Problem: Die Lernplätze mit Panoramablick über den Rhein der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (ULB) sind heiß begehrt, vor allem während der Klausurenphasen kann es schwierig werden, hier einen Platz zu bekommen.

Auf der Seite der ULB gibt ein Nutzungsbarometer Auskunft über die Nutzungsfrequenz. Die Arbeitsplätze und Gruppenarbeitsbereiche in der ULB müssen online gebucht werden. Wir zeigen die besten Alternativen, an denen Studierende ebenfalls ruhige Plätze zum Lernen finden.

Andere Institute der Universität

Bis der Umzug der Universität Bonn aus dem Hauptgebäude in die neuen Räume in der Rabinstraße abgeschlossen ist, wird der Platz zum Lernen zusätzlich umkämpft sein. Alternativen bieten die kleineren Bibliotheken der einzelnen Institute der Universität, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind.

Germanistik

Die Bibliothek des Instituts für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaften bot bisher eine gemütliche Arbeitsatmosphäre zwischen meterhohen Bücherregalen mit Blick auf den Bonner Hofgarten. Damit ist nun Schluss: Die Bibliothek zieht aus dem Hauptgebäude in die neuen Gebäude der Universität in die Rabinstraße 8 um. Noch bis April 2023 ist die Germanistikbibliothek geschlossen.

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie

Die Institutsbibliothek Politische Wissenschaft und Soziologie am Hofgarten bietet Arbeitsplätze für Studierende und Angehörige der Universität an. Die Bibliothek warnt allerdings vor Lärmbeeinträchtigungen: Durch Bauarbeiten könne in den Räumlichkeiten noch bis Sommer 2023 kein ruhiger Arbeitsplatz garantiert werden. Auch hier sollen bei Bewegung innerhalb der Räume und Flure medizinische Masken getragen werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr

Adresse: Am Hofgarten 15, 53113 Bonn

Medienwissenschaft

Ebenfalls am Hofgarten bietet auch die Abteilung Medienwissenschaft ruhige Plätze in mehreren Räumen. Im Untergeschoss ist außerdem die Videothek des Instituts untergebracht. Den Benutzern stehen 50 Einzel- und Gruppenarbeitsplätze zur Verfügung. In allen Räumen ist WLAN vorhanden. Auch hier wird um das Tragen einer Maske abseits vom eigenen Arbeitsplatz gebeten.

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 9.30 bis 18 Uhr, Dienstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 9.30 bis 15 Uhr

Adresse: Lennéstr. 1, 53113 Bonn

Geschichtswissenschaft

Wer den Rheinblick, den der Lesesaal der ULB bietet, nicht missen möchte, kann auf die Bibliothek der Geschichtswissenschaft ausweichen. Auch hier ist WLAN in allen Räumen verfügbar. Außerdem gibt es einen öffentlichen Kopierer, für diesen wird allerdings eine Kopierkarte der Universität Bonn benötigt. Maskenpflicht besteht auch hier nicht, trotzdem wird das Tragen einer Maske empfohlen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 20.30 Uhr

Adresse: Konviktstr. 11, 53113 Bonn

Nußbib

Einen Lesesaal mit zahlreichen Arbeitsplätzen bietet auch die "Nußbib", die Abteilungsbibliothek Medizin, Naturwissenschaften, Informatik und Landbauwissenschaften. Benannt nach ihrem ehemaligen Standort in der Nußallee, hat die Abteilungsbibliothek MNL genau wie die Hauptbibliothek längere Öffnungszeiten. Sie befindet sich mitten auf dem Campus Poppelsdorf. Wer also kein eigenes Mittagessen einpacken möchte, kann einen kurzen Ausflug zur Mensa Campo in die Nachbarschaft unternehmen. Ebenso wie in der ULB können die Lernplätze online reserviert werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 8 bis 24 Uhr

Adresse: Friedrich-Hirzebruch-Allee 4, 53115 Bonn

Abteilung für Interkulturelle Kommunikation und Mehrsprachigkeitsforschung

Auch die Bibliothek der Abteilung für Interkulturelle Kommunikation und Mehrsprachigkeitsforschung bietet Lernplätze für Studierende an. Es wird darum gebeten, eine medizinische Maske zu tragen, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr; In der studienfreien Zeit: Dienstag bis Donnerstag 12 bis 18 Uhr

Adresse: Lennéstraße 6, 53113 Bonn

Cafés

Café Unique

Das Café Unique befindet sich direkt im Hauptgebäude der Universität und bietet ebenfalls Arbeitsplätze für Studierende. Die Räumlichkeiten können zum Lernen genutzt werden, solange das Hauptgebäude geöffnet hat.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 9.30 bis 17 Uhr; Montag Ruhetag

Adresse: Am Hof 1, 53113 Bonn

Café Blau

In unmittelbarer Nähe der Uni lädt das Café Blau im Viktoriaviertel zum Verweilen ein. Bei gutem Wetter kann hier auch draußen gebüffelt werden. Das Café lockt mit einem besonderen Charme - denn früher befand man sich hier im Foyer des einstigen Schwimmbads im Karree.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 1 Uhr, Sonntag 10 bis 19:30 Uhr

Adresse: Franziskanerstr. 9, 53113 Bonn

Café Orange

Das Café Orange in der Nähe des Hofgartens ist bei Studierenden ein beliebter Ort zum Lernen. Bei gutem Wetter kann man draußen sitzen, an Regentagen lädt der gemütliche Innenraum des Cafés zum Verweilen und zum Arbeiten ein.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr

Adresse: Fritz-Tillman-Straße 6, 53113 Bonn

Kaffesaurus

Kaffeesaurus am Hauptbahnhof ist Rösterei und Café zugleich, und verspricht seinen Gästen nachhaltigen Kaffee mit besonders guter Qualität. In dem erst letztes Jahr im Urban-Soul-Komplex eröffneten Café lässt es sich gut lernen und arbeiten: Steckdosen und schnelles Internet stehen zur Verfügung.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Adresse: Am Hauptbahnhof 10, 53111 Bonn

Café Frida

Das urige Café Frida bei der Victoriabrücke liegt zwar etwas weiter weg von den anderen Universitätsgebäuden, dafür bietet es Steckdosen, Internet, Café und Kuchen und ein ruhiges Hinterzimmer extra für Lernwillige, in dem Ruhe herrscht. Enzig die beiden Café eigenen Dackel sorgen bisweilen für Trubel. Die Küche besticht mit herzhaften Pfannenbroten. An Wochenenden sollten Plätze über die Website des Cafés reserviert werden.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 10-18 Uhr, Samstag und Sonntag 9:30 bis 18 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag

Adresse: Bornheimer Straße 57, 53119 Bonn

Rheinpavillion

Lernen mit besonders schöner Aussicht kann man im Rheinpavillon direkt am Rheinufer. Zur Stärkung kann man in dem Lokal eine Vielzahl an heißen Getränken und Kuchen erwerben.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag bis Samstag 11 bis 22 Uhr

Adresse: Rathenauufer 1, 53113 Bonn

Weitere Orte zum Lernen

Co-Working Space „The 9th“

Wer einen festen Platz mit schneller Internetverbindung und Steckdose außerhalb des eigenen Zuhauses haben möchte, kann sich diesen auch mieten. Ein Co-Working Space kann mit einem Tagesticket genutzt werden. Im The 9th in der Bonner Innenstadt gibt es dieses ab zwölf Euro. Studierende können jedoch per Mail eine Vergünstigung anfragen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

Adresse: Stockenstr. 5, 53113 Bonn

Haus der Geschichte

Die neue Lounge im Haus der Geschichte an der Willy-Brandt-Allee bietet zahlreiche moderne und gut ausgestattete Arbeitsplätze. Neben 36 Arbeitsplätzen gibt es zusätzliche Sofas, Sessel und eigens gestaltete Kokons. Sogar das Arbeiten im Liegen ist möglich. Stromanschlüsse sind reichlich vorhanden und im Museumscafé kann man sich mit Getränken versorgen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.

Adresse: Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Kennen Sie weitere Lernorte in Bonn? Schicken Sie uns eine Email an online@ga.de.

