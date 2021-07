Branche von Corona hart getroffen : Luftfahrt-Studiengang in Bad Honnef wird 20 Jahre alt

Bad Honnef Lernen für viele Berufsfelder, die sich ums Fliegen drehen: Der Luftfahrt-Studiengang der Internationalen Hochschule in Bad Honnef (IU) feiert sein 20-jähriges Bestehen. Trotz der Pandemie habe die Luftfahrt eine Zukunft, heißt es dort.

Dahinter stecken jede Menge verschiedener Jobs, einerseits bei den Airlines selbst, andererseits an Flughäfen. Fachkräfte für diese Umgebung bildet die Internationale Hochschule (IU) in Bad Honnef seit nun 20 Jahren mit dem Bachelor in „Aviation Management“ und seit 2014 auch im Zuge des „Master of International Aviation Management“ aus. Beide Studiengänge sind englischsprachig und als Vollzeit­studiengänge ausgelegt.