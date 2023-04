Bleibt Manuel Becker Instituts-Geschäftsführer? Nach Kronenberg-Rücktritt: Bonner Politikwissenschaft und Soziologie weiter im Clinch

Bonn · Mehr als vier Stunden dauerte am Montag eine Krisensitzung am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn. Inzwischen werden Details des Streits um die künftige Ausrichtung des Instituts sichtbar. Eine Lösung gab es in der Personalfrage des Instituts-Geschäftsführers.

18.04.2023, 16:09 Uhr

Studierende der Bonner Uni forderten auf einer Demo am Montag, dass Manuel Becker Geschäftsführer des Instituts bleibt. Foto: Benjamin Westhoff

Von Hermann Horstkotte

Manuel Becker kann bis auf Weiteres Geschäftsführer des Instituts für Politik und Soziologie bleiben – auch nach Rückkehr des Ex-Dekans Volker Kronenberg ins Institut, wo der diese Funktion früher wahrgenommen hatte.