Hohe Auszeichnung für Maryna Viazovska : Bonner Mathematik-Absolventin erhält renommierte Fields-Medaille

Die neue Trägerin der Fields-Medaille: Maryna Viazovska. Foto: © Fred Merz | Lundi13

Bonn Maryna Viazovska hat in Helsinki die Fields-Medaille in Empfang genommen. Vor zehn Jahren hatte die aus der Ukraine stammende Wissenschaftlerin an der Uni Bonn promoviert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Margit Warken-Dieke Redakteurin Hochschulen und Wissenschaft

Sie ist erst die zweite Frau überhaupt, der diese hohe Auszeichnung zuteilwird, und sie hat einen Bonner Bezug: Die Mathematikerin Maryna Viazovska ist auf dem Internationalen Mathematikkongress in Helsinki mit der Fields-Medaille ausgezeichnet worden. Die 37-jährige Viazovska stammt aus der Ukraine und hat 2013 an der Universität Bonn promoviert. Heute ist sie Professorin an der Hochschule EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) in der Schweiz. Die Auszeichnung wird seit 1936 alle vier Jahre an Mathematikerinnen und Mathematiker unter 40 Jahren verliehen. Ihr Prestige ist mit dem der Nobelpreise vergleichbar.

Laut EPFL hat die junge Professorin mit Spezialgebiet Zahlentheorie die Fields-Medaille für ihre Lösung des Problems der Kugelpackung in den Dimensionen 8 und 24 erhalten. Die Frage, wie man Kugeln so dicht wie möglich aneinander packen kann, zum Beispiel bei einer Orangenpyramide, beschäftige die Mathematik bereits seit mehr als vier Jahrhunderten. Schon 1611 vermutete Johannes Kepler, dass dies am besten in Form einer Pyramide gelingen könnte. Seine Hypothese wurde erst 1998 bewiesen.

Viazovska entschied sich, das Problem für die Dimensionen 8 und 24 zu lösen, weil es sich um spezielle Dimensionen handele und die Lösungen dafür besonders elegant seien. „Die Schwierigkeit besteht darin, dass das Problem zwar das gleiche bleibt, aber jede Dimension anders ist und die optimale Lösung stark von der Dimension abhängt“, so die Mathematikerin. Die Fachwelt lobt die Originalität und Eleganz ihrer Beweisführung, bei der sie sich der „modularen Formen“ bediente, die ein Schwerpunktthema ihrer Dissertation waren.

Als Doktorandin bei Don Zagier am Bonner Max-Planck-Institut für Mathematik gehörte Viazovska der Bonn International Graduate School of Mathematics (Bigs Mathematics) an. Bigs Mathematics ist die Graduiertenschule des Exzellenzclusters Hausdorff-Center for Mathematics der Uni Bonn, in der exzellente Studierende aus Deutschland und aller Welt an die mathematische Spitzenforschung herangeführt werden.

Der Bonner Uni-Rektor Professor Michael Hoch gratulierte Maryna Viazovska zu ihrer Ehrung: „Es ist eine große Freude, dass eine Alumna der Universität Bonn die Fields-Medaille erhalten hat. Dass Frau Viazovska erst die zweite Frau ist, der diese Ehre zuteilwird, ist bemerkenswert!“ Mit dieser Auszeichnung geht die Fields-Medaille zum dritten Mal an Bonner Promovenden – nach Maxim Kontsevich, der 1992 ebenfalls bei Don Zagier in Bonn promovierte und 1998 die Medaille erhielt, und Peter Scholze, der die Auszeichnung 2018 in Empfang nahm. Scholze ist seit 2012 Professor für Mathematik an der Uni Bonn und seit 2018 Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn.