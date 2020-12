Kostenpflichtiger Inhalt: „Politischer Diskurs hat an Unis nichts zu suchen“ : Wie weit darf Meinungsfreiheit an Hochschulen gehen?

Plädiert für eine unpolitische Hochschule: Rudolf Stichweh ist Direktor des Forums Internationale Wissenschaft an der Uni Bonn und verantwortet dort die Demokratieforschung. Foto: Volker Lannert

Bonn Vorlesungen politisch umstrittener Dozenten werden gesprengt – oder abgesagt, weil sie gesprengt werden könnten. Ist das okay? Der Bonner Soziologie-Professor Rudolf Stichweh sieht die Meinungsfreiheit an deutschen Hochschulen nicht in Gefahr.