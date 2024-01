Für weitere vier Jahre im Amt Michael Hoch als Rektor der Uni Bonn wiedergewählt

Das erfolgreiche Abschneiden der Bonner Hochschule beim Exzellenzwettbewerb zählt zu den sichtbarsten Verdiensten Hochs in seinen ersten zwei Amtszeiten. Aus den bisherigen Verfahren ist die Universität außerordentlich erfolgreich hervorgegangen, mit der Bewilligung von (bundesweit einmalig) gleich sechs Exzellenzclustern durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Jahr 2018 sowie der Ernennung zur Exzellenz-Universität 2019. Während Hochs Amtszeiten ist die Uni außerdem in einschlägigen Hochschulrankings unter die Top 5 in Deutschland aufgerückt, die Top 20 in Europa und die Top 100 weltweit.