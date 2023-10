Besondere Auszeichnung für Bonner Uni-Rektor Michael Hoch zum Rektor des Jahrzehnts gekürt

Hoch erhielt den Preis bei einer kleinen Feierstunde in der DHV-Geschäftsstelle in Bonn: „Die Auszeichnung bedeutet mir auch deshalb so viel, weil sie letztlich auf dem Vertrauen der Mitglieder meiner Universität beruht, das sie gegenüber mir und meiner Arbeit in den vergangenen Abstimmungen zum Ausdruck gebracht haben. Das hat mich enorm getragen und gestärkt“, sagte Hoch zu dieser Ehrung.