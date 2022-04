Millionenförderung für Bonner Forschung zur KI : Fokus liegt auf Ethik bei Künstlicher Intelligenz

KI-Forschung am Campus Schloss Birlinghoven : Fraunhofer-Institut baut Standort in Sankt Augustin aus Künstliche Intelligenz hilft in Krankenhäusern, Entlassbriefe zu schreiben oder während der OP Geräte per Sprachsteuerung einzusetzen. Sie hilft der Forschung, Batterien zu entwickeln, um Strom aus erneuerbarer Energie zu speichern. Entwickelt werden solche Technologien in den Fraunhofer-Instituten auf dem Campus Schloss Birlinghoven in Sankt Augustin. Jetzt wird der Standort massiv ausgebaut.