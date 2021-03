Opulente Forschungsförderung für Bonn : Ministerium fördert forschende Mediziner

Bonn Neun Millionen Euro fließen vom Bundesforschungsministerium an die Universität Bonn und das Universitätsklinikum (UKB).

Laut BMBF gibt es im Gegensatz zu den mittlerweile gut etablierten Unterstützungsprogrammen für den ärztlichen wissenschaftlichen Nachwuchs („Clinician Scientists“) bisher nur wenige Förderangebote für forschende Mediziner, die ihre Facharztausbildung bereits abgeschlossen haben („Advanced Clinician Scientists“). An diesem Punkt soll das neu aufzubauende Förderprogramm in Bonn ansetzen und forschende Fachärzte und Fachärztinnen mit den Schwerpunkten Immunologie, Neurowissenschaften, Genetik und Epidemiologie sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Onkologie unterstützen.

Ziel der Initiative des BMBF ist es, die Karriereperspektiven in Forschung und Krankenversorgung in der Universitätsmedizin deutschlandweit zu erhöhen. An acht Standorten einschließlich Bonn werden dafür im Laufe der nächsten drei Jahre zwölf ACS-Positionen geschaffen. Darüber hinaus werden in Bonn zwei weitere Stellen vom Exzellenzcluster ImmunoSensation 2 finanziert.