Behördenwillkür im NS-Staat Mit Bonner Doktorwürde raus aus Nazi-Deutschland

Vor gut 90 Jahren, am 8. März 1934, trat Ulrich Eduard Bielschowski von Bremen aus die Überfahrt nach New York an. Kurz vorher, Mitte Februar, war der 26-Jährige an der Bonner Universität zum Doktor der Rechtswissenschaft geworden. Seine Dissertation zum Erbrecht ist in der Bibliothek des Juristischen Seminars in Bonn immer noch zugänglich.