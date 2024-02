Seelische Erkrankungen im Studium Wenn der Druck zu stark wird

Der Alltag von Philipp F. (28) aus Bonn gestaltet sich oft anders als der von anderen Studierenden. Vollzeitstudium, ja – dazu aber auch Depression und Angststörung. Die Depressionen kehren wieder, zeigen sich in Phasen. „Der dunkle Winter macht es nicht besser. Da will man am Nachmittag nach der Uni oder Arbeit noch rausgehen, und hat dann bei der Dunkelheit keine Lust mehr“, sagt er. Auch sich aufzuraffen, um für die Uni zu arbeiten, fällt ihm im Winter manchmal schwer.