Israelischer Historiker Moshe Zimmermann Netanyahu-Kritiker im Festsaal der Uni

Über die aus Zimmermanns Sicht „unaufhaltsame Machtübernahme durch die israelische Orthodoxie“ (so der Titel seines Vortrags) spricht der streitbare Wissenschaftler am Dienstag, 27. Februar, ab 18 Uhr im Festsaal im Hauptgebäude der Bonner Universität. Eine Anmeldung für den Abend ist per E-Mail an a.grimm@uni-bonn.de noch bis zum 22. Februar möglich.