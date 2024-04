100 Stück Plastik auf einen Eimer Sand Rheinbacher Forscher fordert Pfand auf Shampooflaschen

Es ist kein Geheimnis, dass Plastikabfälle in den Ozeanen ein enormes Problem für unseren Planeten sind. Unzählige Fische, Meeressäuger und Seevögel ver­enden an den teils mikroskopisch kleinen Teilchen, die sie verschlucken oder in denen sie sich verheddern, was mittelfristig den gesamten maritimen Lebensraum bedroht. Doch wie setzt sich der Müll im Meer zusammen? Und was kann der Mensch dagegen tun?