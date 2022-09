Missbrauch in der Katholischen Kirche : Lehren aus dem Missbrauch ziehen

Bonn Ein neues An-Institut der Universität Bonn erforscht die Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt: Das IPA entstand 2019 und war bislang auf der Grafschaft ansässig.

Die Bonner Forschungslandschaft ist um eine weitere Einrichtung reicher: Im August hat das Institut für Prävention und Auf­arbeitung sexualisierter Gewalt (IPA) seinen Sitz aus dem 1400-Seelen-Dorf Lantershofen in der Gemeinde Grafschaft in die Stadt verlegt. Mit einem Festakt an diesem Mittwoch wird das von einem Verein betriebene Institut nun als sogenanntes An-Institut ein fester Kooperationspartner der Uni Bonn.

„Sexualisierte Gewalt, Macht und Missbrauch sind bereits wichtige Forschungsthemen an der Universität Bonn, insbesondere an der Katholisch-Theologischen Fakultät sowie der Philosophischen Fakultät“, schreibt die Uni dazu. Die Vernetzungsaktivitäten des IPA sollten nunmehr dazu beitragen, die Arbeiten der unterschiedlich­sten Disziplinen und Fakultäten noch besser aufeinander zu beziehen und ab­zustimmen.

Jeder 20. untersuchte Kleriker wurde des Missbrauchs beschuldigt

Geplant: Zusammenarbeit in der Lehre, in der Forschung und im Praxistransfer

Der Wechsel der bisherigen Internet-Adresse „IPA-Kirche“ zu „IPA-Institut.com“ soll nun die Fokus-Erweiterung deutlich machen. Nach eigenen Angaben versteht sich das an der Maximilianstraße angesiedelte Institut als „Ansprechpartner für Entscheidungsträger*innen in gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und kirchlichen Einrichtungen“.

Bei dem öffentlichen Festakt am 14. September ab 16 Uhr im Festsaal der Uni (Hauptgebäude) spricht die kanadische Theologin Karlijn Demasure über „Sexual Violence – The Interplay between Church and Society“. Demasure leitet das neu eingerichtete interdisziplinäre Zentrum zum Schutz von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen an der Saint Paul University in Ottawa. Sie ist auch Mitglied im IPA-Kuratorium.