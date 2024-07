Warum das menschliche Immunsystem bisweilen falsch funktioniert Wenn die Abwehrzellen nicht anspringen

In dieser Frage sind die Bonner Forscher nun einen wichtigen Schritt weiter. Sie fanden heraus, dass Blutplättchen oder Thrombozyten in diesem Mechanismus offenbar eine wichtige Rolle spielen. Diese kleinsten Zellen im Blut waren bislang vor allem für ihre Funktion bei der Blutgerinnung bekannt. Sie docken an verletztes Gewebe an und verschließen so die Wunde.