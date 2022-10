„Center for Life Ethics“ der Universität Bonn : Ethik-Professorin forscht in Bonn zu Wirtschaft und Politik

Professorin Christiane Woopen in ihrem Büro: Noch mit vollen Umzugskartons, weil die falschen Regale geliefert wurden. Foto: Martin Wein

Bonn Am neuen „Center for Life Ethics“ der Universität Bonn will Professorin Christiane Woopen lebensverändernde Dynamiken erforschen. Es geht auch darum, wie wir zu verantwortungsvollerem Verhalten in Wirtschaft und Politik gelangen können.