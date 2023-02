Hämophilie: Bonner Uni findet neue Therapiemöglichkeiten : Neue Wege in der Behandlung der Bluter-Krankheit

Schon kleine Schnittwunden können bei Hämophilie-Erkrankten zu starken Blutungen führen. Foto: picture-alliance/ gms/Jens_Schierenbeck

Bonn Das Universitätsklinikum Bonn ist an zwei neuen Studien zur Therapie der Hämophilie beteiligt. Das dortige Fachzentrum behandelt derzeit rund 1500 Patienten.



Das Hämophilie-Zentrum am Universitätsklinikum Bonn (UKB) ist eines der größten Zentren in Europa, das sich auf die sogenannte Bluter-Krankheit (Hämophilie) spezialisiert hat. Etwa 15 Prozent der Hämophiliepatienten in Deutschland, rund 1500 Menschen (davon 500 mit einem schweren Verlauf), werden dort behandelt. Und nun sind gleich zwei neue Studien mit wichtigen Erkenntnissen zur Behandlung der Bluter-Krankheit unter Beteiligung des Hämophiliezentrums des UKB erschienen:

Bei einer Hämophilie ist die Blutgerinnung gestört. Wunden schließen sich nur verzögert, und es kann auch im Körper zu Blutungen kommen. Die Hämophilie A ist die häufigste schwere Bluter-Krankheit und betrifft fast ausschließlich Jungen und Männer. In der Regel lässt sich die Erkrankung gut behandeln, doch nicht bei allen Betroffenen helfen die bisher bekannten Medikamente. Den Patienten fehlt der Gerinnungsfaktor VIII; sie bekommen ihn von außen, damit das Blut gerinnt und sie nicht bluten.

In einer Studie mit Bonner Beteiligung (erschienen im New England Journal of Medicine) haben Wissenschaftler zur Behandlung von Hämophilie A nun zum ersten Mal ein neues Medikament mit dem komplizierten Namen „Efanesoctocog Alpha“ getestet. Es enthält laut UKB als erstes Medikament einen gentechnisch hergestellten Gerinnungsfaktor VIII, der eine erheblich verlängerte Wirkdauer von 47 Stunden hat.

Die klinische Phase-3-Studie mit 133 Patienten hat gezeigt, dass die Blutgerinnung mit dem neuen Wirkstoff über vier Tage fast normalisiert ist und über sieben Tage einen sehr guten Schutz vor Blutungen bietet. Die Zahl der Blutungen habe sich von drei Blutungen in zwölf Monaten mit der klassischen Behandlung auf nur eine Blutung in 18 Monaten mit Efanesoctocog Alpha reduziert.

„Wichtige Meilensteine in der Behandlung von Hämophilie-A-Patienten“

Die zweite Studie (erschienen in Lancet Haematology) nimmt die Prophylaxe von weniger schweren Verlaufsformen der Hämophilie A mit dem Wirkstoff Emicizumab in den Blick. Die Patienten haben vergleichsweise wenig Blutungen, so dass viele von ihnen die klassische blutungsvorbeugende Therapie mit mehrfachen intravenösen Gerinnungsfaktor-VIII-Gaben pro Woche nicht erhalten. Doch im Erwachsenenalter weist der größte Teil der Patienten erhebliche Blutungsfolgen auf, insbesondere an den Gelenken.

Bisher war Emicizumab nur für die Behandlung von Patienten mit schwerer Hämophilie A zugelassen. Die aktuelle Studie hat laut UKB nun eine sehr gute Wirksamkeit auch bei Patienten mit einer weniger schweren Verlaufsform der Erkrankung gezeigt.

So hatten Patienten, die alle ein bis zwei Wochen Emicizumab subkutan erhalten haben, im Mittel weniger als eine Blutung pro Jahr. Fast zeitgleich mit der Studie gab es jetzt die Zulassung des Arzneistoffs für die Hämophilie-A-Patienten mit mittelschwerer Verlaufsform.