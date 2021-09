Bonner Lehrstuhl für Rechtsphilosophie : Neue Zukunft für die „hohe Tradition“

Bonn Ein langer Streit um den freien Bonner Lehrstuhl für Rechtsphilosophie scheint vorbei: Die Universität folgt dem mehr als deutlichen Wink aus Fachwelt und Politik. Die vakante Stelle soll „angemessen hochkarätig wiederbesetzt“ werden.

Das verstörte beispielsweise ehemalige Studenten, die heute Anwälte oder Rechtsvertreter in Behörden sind oder Richter bis hinauf zum höchsten Verwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen. Andere lehren an Unis in Fernost (Japan, Singapur, Taiwan), in Europa und nicht zuletzt in Deutschland. Darunter finden sich sogar Juraprofessoren der Uni Bonn wie Hans-Ullrich Paeffgen – der sich damit gegenüber eigenen Schülern, inzwischen Kollegen, exponiert, die in zwei gescheiterten Berufungsrunden seit 2018 unglücklich mitspielten.