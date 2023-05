Bonner Covid-Symposium informiert Betroffene Am Puls der Covid-Forschung

„Schließlich bleiben viele Fragen“, sagt Catherine Widmann, die Leiterin der Neuropsychologie an der Bonner Universitätsklinik für neurodegenerative Erkrankungen. Das habe sich spätestens beim Patientenkolloquium zum Thema Covid-19 im Februar gezeigt. Eine Vertiefung verspricht sie jetzt beim Bonn University Citizen Science Covid-19 Symposium (kurz „Bounce“) am 16. und 17. Mai. Es richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler, an medizinisch Tätige und an Betroffene.