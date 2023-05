Patientenkolloquium am 11. Mai 2023 Uniklinik Bonn berät zu Geburtshilfe

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bräuchten mehr als 70 Prozent der Frauen keine solche Intervention. Und in manchen Fällen kann sich dies für die Betroffenen sogar traumatisch auswirken. Die Angst, den Schmerzen allein ausgeliefert zu sein und nicht zu verstehen, was warum um sie herum geschieht (oder auch nicht), erhöht den Stress- und Angstpegel und verstärkt damit auch den Schmerz. Auch Hebammen haben diese Entwicklung sehr kritisch beobachtet und aus diesem Impuls heraus 2003 ein Modell entwickelt, das eine intensive Geburtsbetreuung unter ihrer Leitung in einer Geburtsklinik ermöglicht. Die Voraussetzung: Die Frau muss gesund und die Schwangerschaft unkompliziert sein. Ärzte bleiben bei der Entbindung im Hintergrund und kommen nur bei Komplikationen dazu. Am UKB gibt es einen solchen von Hebammen geleiteten Kreißsaal seit 2009. Bei zehn möglichen Geburten pro Monat ist die Nachfrage allerdings deutlich höher.