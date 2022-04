Patientenkolloquium am 21. April : Uniklinikum Bonn berät zu Multipler Sklerose

Bonn Beim nächsten Patientenkolloquium des Universitätsklinikums Bonn geht es an diesem Donnerstag um Ursachen, Diagnostik und Therapie der Multiplen Sklerose. Mit der Erkrankung ist heute ein weitgehend normales Leben möglich.

Der zusammengesetzte Name leitet sich erstens aus der Krankheitsaktivität an mehreren entzündlichen Herden innerhalb der weißen Substanz in Gehirn und Rückenmark und zweitens aus der dortigen Narbenbildung ab. Er stammt noch aus dem 19. Jahrhundert, als Multiple Sklerose erstmals als eigenständige Krankheit beschrieben wurde. „Tatsächlich trifft er so heute gar nicht mehr zu“, erklärt Professor Thomas Klockgether, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Bonn (UKB). „Denn er bezeichnet einen sehr weit fortgeschrittenen Krankheitszustand, wie er früher bei Autopsien an verstorbenen MS-Patientinnen und -Patienten zu sehen war.“