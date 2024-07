Plagiatsfall an Bonner Uni Verwirrung um Jahreszahlen

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Uni hat der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes „Pharma Deutschland“, Dorothee Brakmann, vor wenigen Wochen den Doktorgrad wegen Plagiats aberkannt. Auf der Verbands-Webseite führt die gelernte Apothekerin den akademischen Titel Dr. schon nicht mehr. In Branchenkreisen wurde der Titelverlust unter Berufung auf den GA mit abweichenden Jahreszahlen dargestellt, so in der „Pharmazeutischen Zeitung“ der Bundesvereinigung der Apothekerverbände.