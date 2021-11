Radioastronomie und Künstliche Intelligenz : Vom Big Bang zu Big Data

Ganz schön viel los – da stoßen herkömmliche Methoden an ihre Grenzen: Eine Visualisierung großer Datenströme an der H-BRS. Foto: Juri Küstenmacher

Sankt Augustin Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg setzt Datenströme aus dem Weltall für Forschung zur Radioastronomie ins Bild. Das ist auch nötig: Es sind solche Riesenmengen, dass der Durchblick schwer ist.

Vor allem Radioteleskope wie das in Effelsberg helfen ihnen. Dabei sammeln sie allerdings derart viele Daten, dass die Auswertung mit herkömmlichen Methoden an ihre Grenzen gerät. Schon die nächste Teleskop-Generation wird einen Datenstrom erzeugen, der dem gesamten weltweiten Internetverkehr von heute entspricht.

Künstliche Intelligenz soll künftig dabei helfen, diese Datenflut zu kanalisieren und mit Methoden des Visual Computing relevante Signale sichtbar zu machen. Dazu haben sich acht Institutionen in Nordrhein-Westfalen unter Federführung des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie (MPIfR) in Bonn zu einer Forschungs- und Lehrgemeinschaft zusammengeschlossen.

„NRW-Cluster für datenintensive Radioastronomie: Big Bang to Big Data“ heißt das Projekt nicht eben bescheiden mit Anspielung auf den Urknall (Big Bang). Neben der Universität Bonn ist auch die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) beteiligt. Sie steuert ihre Expertise in der Visualisierung großer Datenmengen bei.

Der Radioteleskopverbund produziert so viele Daten wie kein anderes ziviles Forschungsprojekt

Schon 2012 hat die Hochschule in Sankt Augustin ein „Institute of Visual Computing“ gegründet. In einem interdisziplinären Team arbeiten dort rund 50 Wissenschaftler/innen auch in der Grundlagenforschung für lokale Unternehmen.