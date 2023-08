Radsportler der Universität Bonn laden ein Der Radsportclub der Uni bittet zur Tour d’Algebra

Tour d’Algebra: Diese Idee stammt von einer Gruppe befreundeter Mathematiker, deswegen erinnert der Name an das Nicht-gerade-Lieblingsfach vieler Schüler. Es geht aber nur ums gemeinsame Radfahren. Es braucht also niemand zu befürchten, auf der bestimmt anstrengendsten Etappe dieser Rundfahrt (1. September, von der Mensa Poppelsdorf zum Petersberg) auch noch Rechenaufgaben lösen zu müssen.