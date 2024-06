Bonn International Der Neutrinojäger

„Sie trinken schwarzen Tee? Ganz ausgezeichnet!“ Professor Yuri Kovalev reibt sich begeistert die Hände, als hätte er an der Losbude auf Pützchens Markt den Hauptgewinn gezogen. Kovalev freut nicht nur, dass er dem Gast im Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Endenich so seinen Lieblingstee ins Glas schenken kann. Den kauft er in einem türkischen Laden, weil er ihn an den Tee aus Aserbaidschan erinnert, den er in Moskau immer getrunken hat.